Собственик на магазин от южния турски окръг Хатай може да получи глоба от 17,2 милиона турски лири (353 000 евро) заради публикувано от него видео, в което спекулира с цената на олиото, съобщи турското министерство на търговията.

По информация на Министерството случаят е свързан с видео, в което собственикът на магазина заявява, че 5-литрова бутилка олио за готвене, закупена за 150 турски лири (3,08 евро), се продава за 450 лири (9,22 евро), което според видеото „носи 200 процента печалба“.

"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото

След публикуването на видеото кадрите са били разпространени широко в турските социални медии. Властите също така са наложили санкции на четири популярни акаунта в социалните медии в Турция, които са споделили видеото без да го проверят, като всеки един от тях може да бъде глобен с между 850 000 лири (17 425 евро) и 8,5 милиона лири (174 250 евро).

За да изясни случая, заместник-министърът на търговията Махмут Гурджан заяви днес, че „цената от 150 лири се отнася до нивата от 2023 г. и няма връзка с тези от 2025 г.“. Той добави, че действителната покупна цена на едро към момента на проверката е била около 351 лири (7,18 евро).

Търговецът на хранителни стоки е задържан и е предаден на прокурор. Той е признал, че представените от него цени не са били реални, а идеята му е била да направи хумористично видео.

Редактор: Цветина Петкова