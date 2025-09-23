Ресорната комисия към Столичния общински съвет изслуша представители на СДВР заради напрежението около протеста на “Продължаваме промяната” и блокирания служебен вход на Народното събрание.

Полицай, охранявал протеста пред парламента, е починал

От столичната полиция твърдят, че протестът е бил незаконен, защото спрямо съгласувателното писмо, разрешението е било само за часовия диапазон от 8 до 22 часа, но при ясни условия - да не се блокира движението на автомобили и пешеходци, което е било нарушено два часа преди началото на протеста. От СДВР са констатирали административни нарушения.

В знак на подкрепа към Коцев и Барбутов: ПП блокира входовете на служебния паркинг на НС

Пред БНР депутатът от ПП Венко Сабрутев заяви, че изслушването е имало за цел личен пиар на председателят на Комисията пред лидера на “ДПС-Ново начало”. Ваня Тагарева отвърна, че ПП имали фиксация към Делян Пеевски, а редица закони били нарушени.

Редактор: Ивайла Митева