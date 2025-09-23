"Хамас" отхвърли обвинението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че палестинската групировка блокира усилията за постигане на примирие в Газа, предаде АФП.

„Хамас" никога не е бил пречка за постигането на споразумение за прекратяване на огъня в Ивицата Газа. Американската администрация, посредниците и целият свят знаят, че военнопрестъпникът Нетаняху е единствената страна, която възпрепятства всички опити за постигане на мир“, заявиха от групировката.

По-рано днес в речта си пред Общото събрание на ООН, Тръмп заяви, че "Хамас" отказва да освободи заложниците, държани в Газа, или да приеме примирие.

Редактор: Дарина Методиева