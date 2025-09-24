Подсъдимият за смъртта на футболния треньор Ферарио Спасов - Начо Пантелеев, от Лясковец, се изправя пред Върховния касационен съд. Той обжалва присъдата си от 9 години затвор.

На две инстанции Пантелеев беше признат за виновен, че през 2023 година на пътя София - Варна, шофирайки с превишена скорост – 165 км/ч, при разрешена 90, предизвиква катастрофа по непредпазливост. След нея загина Спасов.

Делото за смъртта на Ферарио Спасов вече е на по-висша инстанция

С последната присъда книжката на Пантелеев беше отнета за 11 години. От Върховния съд подсъдимият иска делото да бъде върнато за ново разглеждане на втора инстанция или наказанието му да бъде намалено.

Редактор: Дарина Методиева