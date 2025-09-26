Стени са се срутили и дървета са били изкоренени

Филипините евакуираха стотици хиляди хора и потвърдиха три смъртни случая, когато силна тропическа буря връхлетя страната, която все още изпитва последиците от супертайфуна "Рагаса".

Служители на гражданската защита в южния район Бикол на Лусон съобщиха, че трима души са загинали, след като стени са се срутили и дървета са били изкоренени от силната тропическа буря Буалои, която се движи на запад-северозапад с постоянна скорост от 110 километра в час. 

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

