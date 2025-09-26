Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че вярва, че Турция ще се съгласи на неговото искане да спре покупките на руски петрол и че може да премахне американските санкции срещу Анкара. По този начин ще ѝ позволи да закупи усъвършенствани американски изтребители F-35.

След двучасовите си разговори с президента на Турция Реджеп Ердоган пред репортери Тръмп заяви, че тяхната среща е била „много определяща“ по редица въпроси. Но не даде допълнителни подробности.

Тръмп оказва натиск върху европейските държави да спрат покупките на руски петрол в замяна на неговото съгласие да наложи строги санкции срещу Москва в опит да спре финансирането на руската инвазия в Украйна.

Разочарован от отказа на Русия да прекрати бойните действия, Тръмп тази седмица заяви, че е възможно Украйна да си върне цялата територия, която е загубила от Русия.

Тръмп: Много съм разочарован от президента Путин

На въпрос дали Турция ще спре покупките на руски петрол, Тръмп прозвуча уверено. „Вярвам, че той ще го спре. Знаете ли защо? Защото може да го купува от много други места“, посочи той за Ердоган.

Две други европейски държави - Унгария и Словакия, също купуват руски петрол. Но според Тръмп те имат ограничена възможност да получават енергия от други източници.

Анкара се надява на по-здрава връзка със САЩ при управлението на Тръмп

Ердоган дойде в Белия дом за първото си посещение от около 6 години, търсейки одобрението на Тръмп за отмяна на американските санкции, за да се позволят покупки на изтребители F-35.

Седейки рамо до рамо в Овалния кабинет, Тръмп нарече Ердоган „много корав мъж“ и каза, че са останали приятели, докато неговият предшественик Джо Байдън беше на власт. Байдън държеше Турция на разстояние, отчасти заради това, че я възприемаше като твърде близка с Русия, въпреки членството ѝ в НАТО.

Анкара иска да използва приятелските лични отношения с Тръмп, за да прокара националните си интереси и да се възползва от администрация на САЩ, която е склонна да прави сделки в замяна на крупни оръжейни и търговски споразумения.

Ердоган: Русия и Украйна все още не са готови за лидерска среща

Когато Тръмп и Ердоган отговаряха на въпроси на журналисти по време на срещата си, Тръмп звучеше сякаш е склонен да сключи сделка за продажба на F-35.

„Мисля, че той ще успее да купи това, което иска“, каза Тръмп. Също така добави, че може да вдигне санкциите срещу Турция много скоро. Той каза, че това може да се случи почти незабавно, ако срещата мине добре.

Американски санкции блокират продажбите на F-35

Затоплянето в отношенията възобнови турските надежди, че Тръмп и Ердоган, които си разменят взаимни похвали, могат да намерят начин да заобиколят американските санкции, наложени именно от Тръмп през 2020 г. заради придобиването от Турция на руските зенитно-ракетни системи С-400.

Това, от своя страна, може да отвори пътя за Анкара да закупи усъвършенстваните изтребители F-35 на Lockheed Martin, на които тя беше едновременно купувач и производител, докато не беше изключена от програмата заради С-400.

Ердоган беше заявил, че отбранителната индустрия, включително темата за F-35 и продължаващите преговори за 40 изтребителя F-16, ще бъде основен фокус на срещата, заедно с регионалните конфликти, енергетиката и търговията.

Турция, втората по големина армия в НАТО, иска да засили въздушната си мощ, за да се противопостави на това, което възприема като нарастващи заплахи в Близкия изток, Източното Средиземноморие и Черно море, където граничи с Русия и Украйна.

Редактор: Ивайла Митева