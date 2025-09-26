Пребиха и ограбиха възрастно семейство в Плевенско, съобщиха от полицията. Сигналът е постъпил около 03:30 часа на 25 септември.

Незабавно са изпратени полицейски служители. Установено е, че от имота са отнети движими вещи. Възрастните хора, с фрактури на ребра, са настанени за лечение в плевенска болница.

Разследването по случая се води под надзора на Окръжна прокуратура – Плевен.

Редактор: Цветина Петкова