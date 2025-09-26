Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в България, на 2 процента през четвъртото тримесечие на 2026 г., съобщават от централната банка.

Антицикличният капиталов буфер е макропруденциален инструмент, предвиден в Наредба 8 на БНБ в съответствие с изискванията на европейски директиви. Основното предназначение на буфера е да послужи като защита на банковата система срещу потенциални загуби, произтичащи от натрупване на цикличен системен риск в периоди на прекомерен кредитен растеж.

От БНБ разясняват, че при оценката за нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор по чл. 5, ал. 1 от Наредбата, така и насоките на Европейския съвет за системен риск и други показатели, които централната банка е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск.

Към края на второто тримесечие на тази година съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на интернет страницата на БНБ методология, възлиза на 78,5 процента. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-18,4 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер, отбелязват от БНБ.

От БНБ обясняват още, че тъй като стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява адекватно тенденциите в цикличните рискове, при оценката за нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда.

В тази връзка от БНБ отчитат, че и през второто тримесечие на тази година се запазва тенденцията за нарастване на кредита за неправителствения сектор. Определящи фактори по линия на предлагането на кредит са устойчивата ликвидна и капиталова позиция на банковата система и стабилно високият растеж на депозитите. Търсенето в сегмента на жилищните кредити е подкрепено от положителните условия на труд - ниско равнище на безработица и нарастващи доходи, наред със запазващите се благоприятни лихвени проценти за тези кредити.

В същото време външната среда продължава да се намира в етап на висока несигурност, породена от процесите на търговска фрагментация и геополитическите конфликти. Въздействието на тези повишени рискове остава труднопредвидимо по отношение на ефекта върху финансовите пазари, цените на основни суровини и енергийни продукти и като цяло върху макрофинансовите условия, в които оперират банките, отбелязват от БНБ.

Както рисковете, акумулирани вследствие на продължителен интензивен кредитен растеж, така и произтичащите от външната среда, биха могли негативно да въздействат върху способността на предприятията и домакинствата да обслужват своевременно и в пълна степен своите задължения. Потенциална материализация на кредитен риск, съпътствана от повишени разходи за обезценка, би оказала натиск върху доходността и капиталовата позиция на банките и банковата система, посочват от БНБ като добавят, че чрез поддържането на антицикличен капиталов буфер те са в по-висока степен подготвени да посрещнат рискове от подобен характер.

От централната банка посочват, че наличието на солидна капиталова позиция и придържането към разумни кредитни стандарти са определящи фактори за смекчаването на ефектите от проявление на системните рискове за финансовата система. От БНБ припомнят, че след въвеждането, считано от 1 октомври 2024 г. на изисквания към кредитните стандарти при отпускане и предоговаряне на кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти, те са обект на периодичен анализ. Текущата оценка сочи позитивно въздействие на изискванията върху рисковия апетит на кредитните институции, изразяващо се в значително понижение на новоотпуснатите кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти, със съотношения на показателите във високите интервали на разпределенията, особено по отношение на съотношението между размера на текущите плащания по дълга и дохода, отбелязват от БНБ.

От БНБ отчитат, че запазването на антицикличен капиталов буфер на ниво от 2 процента през четвъртото тримесечие на 2026 г. подкрепя капиталовата позиция на кредитните институции и тяхната устойчивост към потенциална материализация на системни рискове.

Редактор: Иван Петров