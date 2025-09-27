Наличието на пари в брой в колата, с която пътуваме, може да ни вкара в беда, ако сумата надвишава разрешения лимит и собственикът не може да я оправдае.

В Гърция е разрешено пренасяне на пари в брой в чужбина до сума от 2300 евро на физическо лице и на пътуване. В случай, че се опитате да пътувате с кола и носите сума от 10 000 евро или повече, която не сте декларирали пред властите, има вероятност митническите органи да конфискуват парите и да наложат санкции, които са различни за всяка държава членка.

По-специално, ако шофьор пресече граница и излезе или влезе в Гърция - независимо дали от страна на ЕС или не - и носи със себе си сума, равна или по-голяма от 10 000 евро, той трябва да я декларира пред митническите органи. При проверка, ако в личен автомобил бъде открита много голяма сума, собственикът на превозното средство и притежателят на парите могат да бъдат призовани да дадат обяснения и да докажат законното им притежание. Парите могат да бъдат конфискувани.

Изземването може да продължи до 3 месеца, без да се засягат разпоредбите за пране на пари. Освен това Митническият кодекс предвижда налагането на глоба, равна на 25% от размера на недекларираните средства.

С цел борба с укриването на данъци, гръцкото правителство насърчава финансовите транзакции чрез използване на кредитни и дебитни карти, както и чрез уеб банкиране. Лимитът за транзакции в брой в Гърция е определен на 500 евро, като всяка транзакция, надвишаваща тази сума, трябва да се извърши по банка или с банкова карта.