Земетресение с магнитуд 5,7 по Рихтер е регистрирано днес в Западна Турция, според данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Трусът е регистриран в 12:59 часа и е бил на дълбочина 10 километра, сочат данните. Последвали са още два труса със сила 4.7 и 4.0.

Според данни на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации земетресението е било с епицентър в района на град Симав, на 80,8 км от град Кютахия и на 604 км от София.

Редактор: Цветина Петкова