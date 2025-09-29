Националният борд по водите провежда спешни заседания във Велико Търново и Плевен.

Във Велико Търново тази сутрин пристигнаха вицепремиерът Атанас Зафиров, регионалният министър Иван Иванов и министърът на околната среда и водите Манол Генов, за да опровергаят информациите, че в региона може също да минат на воден режим.

Язовир „Йовковци” е пълен на 50% и режим няма да има, заяви вицепремиерът и председател на Борда по водите Атанас Зафиров.

В Плевен обаче има действително проблем и тримата министри преди обед тръгнаха натам за спешно извънредно заседание на областния кризисен щаб. Към този момент решението било само частично и се очаква мерките, които се прилагат, тези краткосрочни за борба с безводието, да дадат някакъв резултат в най-скоро време.

„Очевидно има липса на комуникация. Всичко, което е направено там – наваксват се години със седмици”, заяви регионалният министър Иван Иванов.

„Много от нещата, които са свършени не са стигнали до хората. Не могат да го видят. Нямат вода, но часовете, в които нямат вода – намаляват. Това е част от свършената работа. Режим на водата във Велико Търново – няма да има. Което не означава, че няма проблеми в областта. Това е тема и на разговори в Борда, но дойдохме тук заради тези спекулации, които са безпочвени”, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров.