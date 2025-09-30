Полицейски служител е починал в болница от нараняванията си след нападението срещу полицейски участък в Измир по-рано този месец, съобщи турската телевизия „Хабертюрк”. Така броят на полицейските служители, загинали при атаката, нараства до трима.

Въоръженото нападение бе извършено на 8-и септември от шестнадесетгодишен нападател, който бе задържан малко след акта. Младежът откри огън с пневматична пушка срещу полицейски участък в квартал Балчова и първо застреля полицай, който е бил на пост пред участъка, а после и главен инспектор на полицията.

Двама убити и двама ранени полицаи при въоръжено нападение срещу участъка в Измир

Турски медии съобщиха, че младежът е ученик и е живеел близо до участъка, а при нападението е крещял "Аллах е велик".

Двама полицаи и един цивилен бяха ранени при стрелбата. Единият от пострадалите полицаи е починал днес в болницата. Турската полиция арестува общо 27 заподозрени в рамките на разследването, като на 17 от тях, включително на нападателя и неговия баща, бе определена мярка за задържане под стража.

