Два автобуса на градския транспорт в Пловдив се удариха челно. Има пострадали при катастрофата.

Сигнал за инцидента е получен около 7.50 ч. в сряда сутрин. Сблъсъкът между двете превозни средства станал на ул. „Вълко Шопов” в ж.к. „Тракия”.

Снимка: Илиян Велков, NOVA

По първоначални данни 54-годишният водач на единия автобус загубил контрол и се ударил челно в другия.

Снимка: Илиян Велков, NOVA

При удара са пострадали виновният шофьор и пътничка от втория автобус. Те са откарани за преглед в болница.

Снимка: Илиян Велков, NOVA

При инцидента е бил ударен и паркиран автомобил. Няма данни водачите да са употребили алкохол.