Земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер разтърси югозападния бряг на гръцкия остров Закинтос в 5:49 ч. сутринта. Това съобщи Институтът по геодинамика към Националната обсерватория на Атина, цитиран от „Катимерини“.

Епицентърът е бил на 12 км югозападно от Кери, на дълбочина около 18 км. Засега няма съобщения за пострадали или щети.

