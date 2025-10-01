Снимка: iStock, илюстративна
На места се очаква снежната покривка да достигне близо 50 сантиметра
Първи сняг заваля в Западна Сърбия. Снимки в социалните мрежи от планината Голия показват падащи снежинки. "Първият сняг винаги пада в Голия", пише в публикация към фотографиите в Instagram.
Počeo sneg u Srbiji – evo gde već veje (VIDEO) https://t.co/MvUe3Afewi— nova.rs (@novarsonline) October 1, 2025
След студената сутрин, през деня се очаква облачно време с превалявания от дъжд, докато по високите планини ще падне първият сняг, предупреди в сряда Републиканският хидрометеорологичен институт, цитиран от сръбската обществена телевизия РТС.
(VIDEO) PAO PRVI SNEG U SRBIJI Evo gde se zabelelo: Krupne pahulje probudile meštane #vesti #drustvo #golija #planina #sneg #susnezica https://t.co/0zlxeBwtyU— Blic (@Blic_online) October 1, 2025
Според прогнозите на сръбските метеоролози в следващите 48 часа се очакват още снеговалежи, като в планинските райони ще падне между 25 и 50 сантиметра сняг, съобщава кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни