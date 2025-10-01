Снимка: iStock
Сред жертвите има и деца
Най-малко 25 души са загинали, след като църква в строеж се срути в региона Амхара в Етиопия, предаде "Асошиейтед прес", позовавайки се на местните власти.
Инцидентът е станал рано тази сутрин в църквата „Менджар Шенкора Арерти Мариам“, докато вярващите са се събирали за честване на празник, посветен на Богородицата.
Лекар от местната болница каза, че сред жертвите има деца и възрастни хора. „Досега сме потвърдили 25 жертви и над 100 ранени“, заяви той и добави, че болницата търси подкрепа от Червения кръст, за да се погрижи за пострадалите.
Местните власти предупредиха, че броят на жертвите може да нарасне. „Това е трагична загуба за общността“, каза един от представителите на местната власт.Редактор: Мария Барабашка
