Най-малко 25 души са загинали, след като църква в строеж се срути в региона Амхара в Етиопия, предаде "Асошиейтед прес", позовавайки се на местните власти.

Инцидентът е станал рано тази сутрин в църквата „Менджар Шенкора Арерти Мариам“, докато вярващите са се събирали за честване на празник, посветен на Богородицата.

Лекар от местната болница каза, че сред жертвите има деца и възрастни хора. „Досега сме потвърдили 25 жертви и над 100 ранени“, заяви той и добави, че болницата търси подкрепа от Червения кръст, за да се погрижи за пострадалите.

Местните власти предупредиха, че броят на жертвите може да нарасне. „Това е трагична загуба за общността“, каза един от представителите на местната власт.

