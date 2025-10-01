Румъния е съобщила за огнище на болестта "син език" при говедата в момент, когато болестта продължава да се разпространява в Европа, съобщи Световната организация за здраве на животните, цитирана от информационния портал "Зиаре". Организацията е потвърдила днес огнището, установено в окръг Горж, Югозападна Румъния.

Вирусът е бил установен при 10 животни във ферми и стопанства в окръга, посочва базираната в Париж организация, позовавайки се на данни, предоставени от румънските власти.

Отмениха традиционната миграция на стадата овце по улиците на Мадрид (ВИДЕО)

Миналия месец и съседна Унгария съобщи за огнище на болестта "син език" за първи път от десет години, припомя порталът.

Редактор: Цветисиана Костова