Сигнал за поставени бомби в училища цяла Сърбия са постъпили тази сутрин. Сред тях са начално училище "Жарко Зренянин", "Соня Маринкович", "Коста Трифкович", "Милош Църнянски", "Никола Тесла" и началното музикално училище "Йосип Славенски" в Нови Сад.

Имейл със заплахи е получен и в учебни заведения и в Ковил, Зренянин, Житище, Крагуевац, Аеродром, Белошевац, Лесковац, Враня, Предеяне, Гърделица и Приеполе.

Нова серия сигнали за бомби в сръбски училища

Съгласно процедурата при подобна ситуация полицията е била уведомена, учениците са напуснали сградите, отведени са ​​на безопасно място и са се върнали, когато е приключила проверката от компетентните полицейски служби.

Началникът на полицията заяви, че паника няма.

