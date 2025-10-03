Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи ултиматум към Хамас до 18:00 часа (Вашингтонско време) в неделя (01:00 часа българско време в понеделник, 6 октомври) да приеме неговото мирно споразумение за Газа или да се изправи пред „пълна катастрофа“.

Палестинските бойци имат време до „неделя (5 октомври) вечер в шест (6) ч., Вашингтон, окръг Колумбия, местно време“, написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social.

Би Би Си: "Хамас" се противопоставя на плана на Тръмп за спиране на огъня

„Ако това СПРАВЕДЛИВО ПОСЛЕДНО УДОВЛЕТВОРЯВАЩО споразумение не бъде постигнато, целият АД, какъвто никой не е виждал досега, ще се стовари върху Хамас“, добави президентът.

В публикацията си републиканецът каза, че „невинните палестинци“ трябва да напуснат неопределена зона в очакване на потенциална атака срещу останалите сили на Хамас.

Повечето бойци на Хамас „са обкръжени и ВОЕННО ЗАСЕДНАЛИ, просто чакат да дам сигнала „СТАРТ“, за да бъдат бързо унищожени. Що се отнася до останалите – ние знаем къде сте и кои сте, и ще бъдете преследвани и убити“, каза Тръмп.

„Призовавам всички невинни палестинци незабавно да напуснат тази зона на потенциална голяма бъдеща смърт и да се отправят към по-безопасни части на Газа. Всички ще бъдат добре обезпечени от тези, които чакат да помогнат. За щастие за Хамас обаче ще им бъде даден последен шанс!“, написа още републиканецът.

Мирното предложение на Тръмп, след почти две години разрушителни израелски нападения срещу Газа, е подкрепено от израелския премиер Бенямин Нетаняху, но засега не е прието от Хамас.

Сделката предвижда примирие, освобождаване на заложници в рамките на 72 часа, разоръжаване на Хамас и постепенно изтегляне на Израел от Газа.

След това ще последва преходна власт след войната, ръководена от самия Тръмп.

Не беше ясно какво точно означава заповедта на президента за евакуация на палестинските цивилни.

Израелската армия води въздушна и наземна офанзива срещу най-големия градски център на територията (град Газа – бел. ред.), от който стотици хиляди са били принудени да избягат.

ООН отново подчерта, че няма безопасно място в Газа и че зоните, определени от Израел в южната част, са „места на смъртта“.

Редактор: Мария Барабашка