Медиатори са се свързали с ръководителя на военното крило на "Хамас" в Газа, който е посочил, че не е съгласен с новия план на САЩ за прекратяване на огъня, съобщава Би Би Си.

Смята се, че Из ал-Дин ал-Хадад смята, че планът е предназначен да унищожи Хамас, независимо дали групировката го приема или не, и затова е решен да продължи да се бори.

Рамката от 20 точки на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната, която вече е приета от Израел, предвижда Хамас да се разоръжи и да няма бъдеща роля в управлението на Газа.

Смята се, че някои от политическото ръководство на "Хамас" в Катар са склонни да го приемат с корекции, но са установили, че влиянието им е ограничено, тъй като нямат контрол над заложниците, държани от групировката.

Мирният план за Ивицата Газа: Какви са възможните сценарии

Смята се, че са останали 48 заложници, като само 20 от тях се смятат за живи.

Друга препъни-камък за някои в Хамас е, че планът изисква от тях да предадат всички заложници през първите 72 часа от прекратяването на огъня - губейки единствения си коз за преговори.

Дори с гаранцията на Тръмп, че Израел ще спазва условията, в групата липсва доверие, че Израел няма да възобнови военните си операции, след като получи заложниците - особено след като миналия месец се опита да убие ръководството на Хамас в Доха с въздушен удар, в противовес на САЩ, анализира Би Би Си.

