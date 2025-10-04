Снимка: iStock
В колата с него е била и 25-годишната му приятелка
Пътнотранспортно произшествие с 26-годишен български гражданин е станало в ранните часове на петък сутринта на остров Крит.
Фаталният инцидент е станал около 5 часа сутринта на 6-ия километър на провинциалния път Ираклион - Агия Галини.
Според информация, колата, управлявана от 26-годишния мъж, се е преобърнала в лявата част на пътя, в резултат на което младият мъж е получил смъртоносни наранявания.
Въпреки усилията на лекарите в болницата, българина е починал от нараняванията си 2 часа по-късно.
В колата с него е била и 25-годишната му приятелка, също българка, която е пострадала.
26-годишният мъж не е бил с предпазен колан.
