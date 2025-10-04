Двама крадци са били заловени след подаден сигнал на плажа на курортното селище "Елените". Това съобщи за NOVA главен комисар Владимир Малинов от ОД на МВР-Бургас. Мъжете са криминално проявени. В тях са открити 4500 евро, а в близост е намерена чанта с лаптопи.

Предстои да бъде образувано разследване по случая.

В ход е засилена охрана на пострадалия район от eкипи на полицията и жандармерията. Патрули обхождат периметъра през деня и в тъмните часове на денонощието, а на входа на курорта има контролен пункт, където се извършват проверки на влизащите в курортното градче.