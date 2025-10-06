Нападателят е взел на мушка на произволен принцип преминаващи автомобили

Мъж рани 20 души, стреляйки безразборно на оживена улица в Сидни, съобщи полицията в най-многолюдния австралийски град.

Нападателят взел на мушка на произволен принцип преминаващи автомобили, включително полицейски. Той е произвел между 50 и 100 изстрела. В района настанала паника.

Един мъж е в тежко състояние. Още няколко човека са настанени в болница. Повечето от останалите пострадали са с по-леки наранявания от счупени стъкла.

Нападателят е бил задържан в апартамент в Сидни два часа след стрелбата. Мъжът, който е на 60 години, е настанен в болница, тъй като получил наранявания по време на ареста.

Масови стрелби в Австралия се извършват сравнително рядко. Автоматичните и полуавтоматичните оръжия са забранени в страната, след като мъж застреля 35 души в град Порт Артър на остров Тасмания през 1996 г.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Николай Станоев, БТА

