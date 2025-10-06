Летището в норвежката столица Осло временно спря кацанията в понеделник сутринта, след като беше получена информация за забелязани в близост дронове.

Няколко пристигащи полета са били отклонени или забавени, след като около полунощ пилот на норвежката авиокомпания съобщил на полицията, че видял между три и пет дрона, докато се приближавал към летището.

Дронове блокираха работата на летището в Мюнхен

Норвежката национална новинарска агенция отбелязва, че в крайна сметка не е получено потвърждение за наличието на дронове. Работата на летището била подновена.

През последните седмици работата на европейската авиация беше затруднена, след като дронове бяха забелязани в близост до летищата в Копенхаген и Мюнхен.

Редактор: Цветина Петкова