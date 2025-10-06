Мери Е. Бранкоу и Фред Рамсдел от САЩ и Шимон Сакагучи от Япония спечелиха Нобелова награда за медицина за изследвания в областта на контрола на имунната система, съобщи Нобеловата комисия.

BREAKING NEWS

The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

Тримата бяха отличени „за откритията си в областта на периферната имунна толерантност“, се посочва в съобщението.

„Техните открития положиха основите на нова област на изследвания и стимулираха разработването на нови методи на лечение, например за рак и автоимунни заболявания“, се добавя в съобщението.

Редактор: Цветина Петкова