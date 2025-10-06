Трима учени бяха отличени „за откритията си в областта на периферната имунна толерантност“

Мери Е. Бранкоу и Фред Рамсдел от САЩ и Шимон Сакагучи от Япония спечелиха Нобелова награда за медицина за изследвания в областта на контрола на имунната система, съобщи Нобеловата комисия.

Тримата бяха отличени „за откритията си в областта на периферната имунна толерантност“, се посочва в съобщението.

„Техните открития положиха основите на нова област на изследвания и стимулираха разработването на нови методи на лечение, например за рак и автоимунни заболявания“, се добавя в съобщението. 

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

