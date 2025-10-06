Европейският съюз се стреми да играе роля в преходната администрация на Доналд Тръмп за Ивицата Газа. Това заяви върховният представител за външната политика на ЕС Кая Каллас, предаде АФП.

„Да, смятаме, че Европа има голяма роля и трябва да сме част от това“, каза Каллас, когато беше попитана дали ЕС иска да участва в „Съвета за мир“ на Тръмп. ЕС е основен донор на помощ за палестинците и поддържа връзки както с палестинската власт, така и с Израел, отбеляза дипломатът на ЕС.

„Смятам, че Европа не трябва да бъде само платец, а и играч“, добави тя по време на Съвета за сътрудничество на страните от Залива в Кувейт.

„Работихме по мирния план и работим заедно с нашите арабски партньори. Те разбират, че е в интерес на всички да сме там, така че се надявам и израелците да се съгласят с това“, каза още Калас.

Египет е домакин на непреки преговори между Израел и „Хамас”

Миналата седмица Тръмп обяви 20-точков план за прекратяване на конфликта в Газа, който включва и управлението на територията след войната. "Хамас" и Израел провеждат косвени преговори относно предложението в Египет тази седмица.

Планът на американския президент предвижда Газа да се управлява от временен, технически палестински комитет, който ще се грижи за ежедневните обществени услуги. Комитетът ще бъде наблюдаван от „Съвета за мир“ — ръководен и председателстван от самия Тръмп, като в него ще участва и бившият британски премиер Тони Блеър. Този орган ще отговаря за финансирането на възстановяването на Газа, докато палестинската власт завърши реформите и поеме обратно контрола върху Ивицата.

Редактор: Дарина Методиева