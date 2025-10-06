Нов лъч на надежда за край на войната в Ивицата Газа. За днес в египетския курорт Шарм ел Шейх са насрочени непреки преговори между Израел и „Хамас”.

Този нов кръг от усилията за прекратяване на войната стана възможен, след като радикалната палестинска групировка се съгласи с някои части от мирния план на САЩ от 20 точки, включително освобождаването на заложниците и предаването на управлението на Газа на палестински представители.

Нетаняху: Израелски екип заминава за Египет за преговори за заложниците

Президентът Доналд Тръмп призова всички, които участват в усилията за прекратяване на войната, да действат бързо. „Казаха ми, че първата фаза трябва да приключи тази седмица", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл. Той изпрати в Египет своя специален пратеник Стив Уиткоф и зет си Джаред Къшнър.

Редактор: Калина Петкова