Европейският съюз иска да вземе участие в мирния план на американския президент Доналд Тръмп и да бъде част от международния преходен комитет в Ивицата Газа, каза днес по време на посещението си в Кувейт върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Франс прес.

"Смятаме, че Европа ще изиграе важна роля и трябва да бъдем част от това", заяви Калас в отговор на журналистически въпрос за възможното участие на ЕС в плана за мир на американския президент.

ЕС е основният дарител на хуманитарна помощ за палестинците и поддържа отношения както с Палестинската автономия, така и с Израел, посочи тя.

"Ето защо смятам, че Европа не трябва да бъде само платец, но и участник", добави Калас по време на срещата си с представители на медиите в кулоарите на срещата в Кувейт между държавите от Залива и ЕС.

"Ние работихме по плана за мир и ще работим с арабските ни партньори. Те разбират, че е в интерес на всички нас да бъдем там", каза още тя и изрази надежда, че "израелците също ще са съгласни".

Миналата седмица Тръмп обяви план от 20 точки, който има за цел да сложи край на продължаващата две години война в Ивицата Газа.

Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" започнаха днес непреки преговори в Египет по мирния план.

Планът предвижда ивицата Газа да бъде управлявана от палестински орган, съставен от "независими технократи", които ще отговарят за ежедневното управление на обществените услуги за жителите на Газа и за управлението на населените места.

Този орган трябва да бъде поставен под ръководството на международния преходен комитет, наречен "Комитет за мир", председателстван от самия Тръмп. Бившият британски премиер Тони Блеър също ще бъде част от него, отбелязва АФП.

Европейският парламент откри пленарното си заседание днес с минута мълчание в навечерието на втората годишнина от атаките на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Това е "ден, който ще остане завинаги в историята като един от най-позорните в нашето време", каза председателят на ЕП Роберта Мецола.

Визирайки плана за мир на американския президент Доналд Тръмп, тя заяви, че сега "на масата има реален и всеобхватен мирен план", който предлага път към мир, стабилност и възстановяване на ивицата Газа, план, който може да осигури освобождаването на заложниците и да запази решението за две държави.

"Има ясна алтернатива на вечната война", каза Мецола и допълни, че това е решаващ момент, който трябва да бъде използван, за да се сложи край на "междупоколенческия цикъл на кръвопролития, терор и насилие".

