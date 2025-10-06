Индиректните преговори между делегациите на Израел и „Хамас“ за прекратяване на огъня в Ивицата Газа, провеждащи се в египетския курорт Шарм ел-Шейх, започнаха с дискусии за размяна на заложници срещу палестински затворници, съобщи египетската телевизия „Ал Кахера Нюз“, предаде "Франс прес".

Египетските и катарските посредници „работят с двете страни за установяване на механизъм за освобождаването на всички заложници и размяната им с палестински затворници“, добави телевизията.

Редактор: Мария Барабашка