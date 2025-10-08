Циклонът удари Гърция и засегна островите в Егейско море. Силен вятър и проливни дъждове създават затруднение за трафика по гръцките острови. На места са наводнени участъци от пътната мрежа.

Σφοδρή καταιγίδα στην Άνδρο – Πλημμύρες και λάσπη στους δρόμους μετά από υπερχείλιση ποταμιού https://t.co/ufgaB2kuml — Ελεύθερος Τύπος (@etyposgr) October 8, 2025

Остров Крит е с екстремни метеорологични условия поради наводнени пътища, съобщават от полицията.

Εφιαλτικό σενάριο: Πόσο κινδυνεύει η Αττική από έναν «Daniel» – Οι περιοχές υψηλού κινδύνου #Αττικη #πλημμυρεςhttps://t.co/QT3xNPDdju — Real (@RealGroupGreece) October 7, 2025

В следващите часове гръмотевични бури се очакват в Северна Гърция, в област Еврос. Властите препоръчват да се пътува само при крайна необходимост, с изправни автомобили.

До края на деня ще спрат дъждовете в цялата област Солун, според прогнозите на синоптиците. Няма проблеми с морския трафик въпреки лошото време. Всички фериботи се движат по разписание.

Редактор: Цветина Петкова