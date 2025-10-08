Доставката на крилати ракети "Томахоук" от САЩ на Русия ще доведе до "качествено" изменение на ситуацията във войната в Украйна, заяви днес руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, цитиран от "Ройтерс" и ТАСС. Тази промяна обаче няма да попречи на Русия да постигне целите си в "специалната военна операция", добави той

Москва призовава Вашингтон да подходи трезво и твърдо към въпроса със съответната доставка за Киев, отбеляза Рябков пред представители на медиите.

"Хипотетичното използване на подобни ракетни системи е възможно единствено с прякото участие на американската администрация. Надявам се, че взимайки предвид дълбочината и тежестта на последствията от каквото и да е решение в тази ситуация, ще се осъзнае добре кой подтиква Вашингтон към такова решение", обърна внимание Рябков, цитиран от ТАСС.

Путин: Москва няма да атакува НАТО, но ще отвърне незабавно при провокация

Тръмп заяви тази седмица, че би желал да знае какво Украйна смята да прави с ракетите "Томахоук", преди да се съгласи да ги достави на Киев, защото не би искал да предизвиква ескалация във войната в тази страна, посочва "Ройтерс".

Руският заместник-министър отбеляза, че не се водят разговори със САЩ за удължаване на новия договор за съкращаване на стратегическите оръжия - "Нов СТАРТ". Според него двата въпроса - доставката на ракети "Томахоук" за Украйна и евентуалният нов срок на договора - са "две различни неща", отбеляза ТАСС.

Освен това Рябков заяви, че импулсът в стремежа към мирно споразумение с Украйна, който се е появил след срещата между президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, през август в Аляска, вече се е оказал изчерпан, информира "Ройтерс".

"За съжаление, се налага да констатираме, че мощният импулс от Анкоридж в полза на договореност, постигната с усилията както на противниците, така и на поддръжниците на "войната до последния останал украинец", се оказа в значителна степен изчерпан, най-вече заради европейците", каза пред долната камара на руския парламент Рябков, цитиран от "Ройтерс" и ТАСС.

"Това е резултат от деструктивните действия, най-вече на европейците, за който ние говорим открито и прямо", подчерта високопоставеният дипломат.

Американският президент Тръмп, който преди е казвал, че Киев, трябва да отстъпи територия, за да бъде сключен мир с Москва, изрази многократно разочарованието си от Путин за нежеланието му да прекрати войната и нарече Русия "хартиен тигър", припомня "Ройтерс".

Редактор: Дарина Методиева