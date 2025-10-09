Тази криза се очакваше. Още по време на транспортната стачка се говореше, че следващата ще бъде с боклука. Това сподели в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS политологът Цветанка Андреева за проблема с отпадъците в София.

Според политолога Георги Киряков на гражданите се предлага една много по-висока цена за услуга, която не е изпълнявана добре през годините. “Конкуренцията е отстранена в процеса на провеждане на конкурса. Имаме един кандидат с отнет лиценз и друг, на който са му запалили камионите”, обясни той.

“Имаме единствен играч със силно завишена оферта и условия, че няма таван на предлагането на офертите в конкурса. Имаме и забавяне на реакцията при положение, че е възможно кметът и общинската администрация да са знаели какво ще се случи”, каза политологът.

Според Киряков Общинският съвет не е реагирал адекватно и на време на създалата се ситуация. “Доброволци решиха, че няма да оставят така нещата и започнаха да решават проблема вместо общината, вместо почистващите фирми, вместо държавата”.

“Направи ми впечатление, че по предварителна режисура този проблем се драматизира и вместо управленски решения, виждаме морализация на битов проблем, който е предмет на работа на всеки един кмет. Терзиев е вече 2 години в мандата си, знае тежките условия, в които работи, няма подкрепа и мнозинство, което седи зад него в Общинския съвет”, обясни Андреева.

Според нея тази криза се е очаквала, защото още по време на транспортната стачка се е говорело, че следващият проблем ще е свързан с отпадъците. “Всичко това можеше да бъде овладяно през механизма за пределните цени, ако беше посочен. Струва ми се, че до президентските избори ще гледаме все повече опит да се създават образи на публични фигури на борци с мафията”.

“Терзиев не трябва да морализира проблема, а да търси онези управленски решения, които след 2 години ще докажат, че той е бил добър кмет, който е решил кризата с боклуците, транспорта и топлата вода”, смята Андреева.

По думите на Киряков една от причините да няма пределна цена е пазарният принцип. “Ако има конкуренти, те ще предложат възможно най-ниската цена. Но нямаше такива, защото се отказаха”.

“И така единствената фирма, която остава на терена, може да си определи каквато си иска цена. Така се стига до ситуация, в която потърпевши няма да са нито общинарите, нито държавата, нито кмета, а данъкоплатците, които пак няма да получават адекватна услуга”, коментира той.

