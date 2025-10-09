Сигурността в нашия регион не е даденост – тя е споделено постижение. Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев, който участва в срещата на външните министри в рамките на Берлинския процес. Тя се проведе на 8 и 9 октомври в Белфаст, под председателството на Обединеното кралство.

В изказването си министър Георгиев подчерта значението на Берлинския процес като ключова платформа за насърчаване на европейската перспектива на Западните Балкани, задълбочаване на регионалното сътрудничество и постигане на реални резултати за гражданите при отчитане на принципа на собствените заслуги на всяка страна кандидатка.

„Нашето мото в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ПСЮИЕ ‘Компас към стабилност, сигурност и устойчивост’ отразява решимостта на България да търси работещи решения за предизвикателствата в Югоизточна Европа, в името на по-доброто бъдеще на нашите общества“, посочи министър Георгиев.

Сред приоритетите на България бяха откроени:

• Регионалната свързаност, енергийната устойчивост и икономическият растеж като двигател на човешкото развитие и инструмент за ограничаване на уязвимостите;

• Сигурността и устойчивостта срещу хибридни заплахи, включително чрез изграждане на координирани дигитални рамки, системи за ранно предупреждение и повишаване на обществената осведоменост;

• Управлението на миграционните процеси чрез засилено сътрудничество в охраната на границите, хуманитарната подкрепа и интеграционните политики, основани на солидарност и споделена отговорност.

„Сигурността в нашия регион не е даденост – тя е споделено постижение, което изисква инвестиции, сътрудничество и решимост заедно да градим по-силна и по-сигурна Европа,“ заяви министър Георгиев. Той подчерта и негативното влияние на продължаващата агресивна война на Русия срещу Украйна върху стабилността в Западните Балкани, която се задълбочава от външни зловредни влияния и хибридни дейности.

В заключение българският външен министър призова за задълбочаване на синергията между Берлинския процес и Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (SEECP), за да се ускори общият път към стабилен, сигурен и устойчив регион.

„Само заедно можем да превърнем предизвикателствата във възможности и да изградим общо европейско бъдеще за Западните Балкани”, завърши изказването си Георг Георгиев.

Редактор: Ивайла Митева