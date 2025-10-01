Министърът на външните работи Георг Георгиев взе участие в срещата Munich Leaders Meeting (MLM), която се проведе в Саудитска Арабия. Сред основните акценти на форума бяха въпросите на регионалната и глобалната сигурност, устойчивото енергийно бъдеще и перспективите за задълбочено икономическо партньорство между Европа и държавите от Близкия изток.

Събитието обедини около 70 изтъкнати представители на правителства, международни организации, академични институции и водещи фигури от частния сектор. Дискусиите се проведоха под председателството на посланик Волфганг Ишингер, председател на Съвета на Фондация „Мюнхенска конференция по сигурността“, в условията на поверителност по правилото на Чатъм Хаус, което създаде възможност за откровен и задълбочен обмен на мнения по водещи международни теми.

Снимка: МВнР

В рамките на форума българският външен министър участва в специализиран панел, посветен на ролята на Близкия изток в трансформиращата се глобална енергийна архитектура.

В изказването си той открои стратегическото разположение на България и нейната роля в диверсификацията на енергийните източници за Европа. Министърът акцентира върху потенциала на страната ни като устойчив енергиен коридор и надежден партньор в осигуряването на дългосрочна енергийна стабилност в региона.

„България е ангажирана с визията за свързана, предвидима и устойчива енергийна среда. Като страна членка на ЕС и кръстопът между Европа, Близкия изток и Черноморския регион, ние предлагаме както развита инфраструктура, така и стабилна институционална рамка за партньорство и инвестиции”, подчерта Георгиев.

В хода на форума бяха проведени и поредица от двустранни срещи с представители на ключови държави от Близкия изток. Те бяха насочени към разширяване на икономическото сътрудничество, насърчаване на инвестиции в стратегически сектори и утвърждаване на България като конкурентоспособна и предвидима дестинация за дългосрочно партньорство – особено в областите на енергетиката, иновациите, високите технологии и логистиката.

Снимка: МВнР

Георгиев се срещна и с министъра на икономиката и планирането на Кралство Саудитска Арабия - Н.Пр. Фейсал бин Фадил Ал Ибрахим. „България и Саудитска Арабия имат значителен неизползван потенциал за икономическо партньорство, който можем и трябва да превърнем в реални съвместни проекти от взаимна полза за нашите граждани и бизнеси“, заяви външният ни министър.

Той и колегата му обсъдиха двустранните икономически отношения и инвестиционното сътрудничество, като подчертаха значимостта на динамичното икономическо развитие на Саудитска Арабия. „Модернизационните усилия на Саудитска Арабия са изключителен пример за България в икономическо отношение, а българската подкрепа за кандидатурата на Рияд за домакинство на ЕКСПО 2030 е ясен знак за важността, която отдаваме на нашите двустранни отношения, включително в сферата на икономиката и технологиите”, отбеляза министър Георгиев.

Снимка: МВнР

Като приоритетни сфери за бъдещо сътрудничество от българска страна бяха откроени енергетиката, отбраната и сигурността, както и сферата на високите технологии. България изрази интерес към привличането на саудитски инвестиции в научноизследователската дейност, машиностроенето, електрониката и химическата индустрия. Министър Ал Ибрахим очерта енергийната сфера, отбраната и сигурността, както и здравеопазването като потенциално сериозни сфери за взаимодействие между България и Саудитска Арабия.

Munich Leaders Meeting е ексклузивен формат, провеждан под егидата на Мюнхенската конференция по сигурността. Събитието има за цел да създава пространство за стратегически диалог между Европа, Съединените щати и държавите от Близкия изток в контекста на нарастваща геополитическа несигурност и глобални трансформации. Предходни издания на срещата са се състояли във Вашингтон (2025), Рио де Жанейро (2024), Найроби и Токио (2023).

