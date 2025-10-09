Специалният пратеник на Доналд Тръмп за Близкия Изток Стив Уиткоф заяви, че американският президент ще посети Египет следващата седмица, след като египетският му колега Абдел Фатах ас Сиси го покани днес на церемония по случай споразумението за примирие в Газа, предаде "Франс прес".

Мирното споразумение за Газа: Празненства и от двете страни на фронтовата линия

"Президентът наистина ще се радва да посети Египет и се очаква да пристигне следващата седмица", каза Уиткоф на среща със Сиси, видеозапис от която беше публикуван от канцеларията на египетския президент.

От своя страна, Доналд Тръмп заяви, че "ще се опита" да пристигне в Египет за подписването на споразумението за примирие в Газа.

„Ще се опитам да направя това пътуване. Опитваме се да стигнем дотам и работим по точния момент“, каза Тръмп по време на заседание на кабинета, предаде АФП.

Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от мирния план за Газа

Той добави, че заложниците, държани на палестинска територия, ще бъдат освободени на 13 и 14 октомври, и заяви, че сделката е сложила край на войната в Газа.

Редактор: Дарина Методиева