Мирното споразумение за Газа е факт. Израел и „Хамас” се съгласиха с първата точка от мирния план на САЩ. Тя предвижда размяната на заложниците, държани от „Хамас” срещу палестински затворници.



Също така изтегляне на израелската армия от части от Газа. Новината беше посрещната с бурна радост от палестинци и израелци. Хората започнаха да празнуват и от двете страни на фронтовата линия. В Газа хиляди се събраха по улиците да пеят песни и да скандират в подкрепа на Палестина.

Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от мирния план за Газа

Израелската армия трябва да започне да се изтегля 24 часа след влизането на споразумението в сила. Веднага след това трябва да започнат доставките на храни, гориво и лекарства.

Първият коментар на премиера Нетаняху беше, че споразумението е „дипломатически успех и морална и национална победа на Израел”. Примирието беше бурно приветствано и от роднините на израелските заложници. От месеци те организират протести срещу войната и искат сделка, която да позволи връщането на близките им.

МВнР: България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и “Хамас”

Споразумението се разглежда като дипломатически успех на Доналд Тръмп и американското правителство. Белият дом настоява, че това е само началото на план за нормализация на отношенията в целия регион.„Всички страни ще бъдат третирани справедливо! Това е великолепен ден за арабския и мюсюлманския свят, Израел, всички околни държави и САЩ. Благодарим на посредниците от Катар, Египет и Турция, които работиха с нас, за да осъществят това историческо и безпрецедентно събитие. Благословени са миротворците!", заяви Доналд Тръмп.

Но реалността е, че много проблеми остават нерешени. Още не е ясно как ще бъде управлявана Ивицата Газа след първите няколко дни и седмици на примирието. Не е ясно и какво ще е бъдещето на „Хамас”, които не отстъпиха пред искането да сложат оръжие. Очевидно е също, че израелците не са забравили или простили терористичния акт от 7 октомври 2023 г. Нито могат да бъдат пренебрегнати ужасяващите резултати от военната кампания - 67 000 убити палестинци и оценки на експертите, че повечето от тях са мирни граждани. Стотици хиляди оставени са без дом и перспектива за бъдещето.