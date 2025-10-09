Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че разширяването на израелските селища застрашава създаването на палестинска държава и подкопава мирните усилия, водени от Съединените щати.

Коментарите на Макрон бяха направени по време на среща в Париж, където Франция бе домакин на арабски и европейски министри, събрали се да обсъдят начини за подкрепа на палестинците след обявяването на споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

Макрон определи примирието като „голяма надежда за региона“, но подчерта, че „ускоряването на строителството на селища в окупирания Западен бряг“ представлява „екзистенциална заплаха за палестинската държава“.

„Това е не само неприемливо и в противоречие с международното право, но и подхранва напрежението, насилието и нестабилността“, заяви френският президент.

„Това е в основно противоречие с американския план и нашата обща амбиция за мир в региона“, допълни той.

Израел и Хамас по-рано постигнаха споразумение за прекратяване на огъня, което включва освобождаването на останалите живи израелски заложници. Договореността бе постигната чрез непреки преговори в египетския курорт Шарм ел-Шейх – две години след атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., довела до тежка хуманитарна криза в Газа.

Докато Европа подкрепя мирните усилия, ръководени от американския президент Доналд Тръмп, редица държави в ЕС имат разногласия по въпроса за признаването на палестинската държава.

Припомняме, че на 22 септември във всеобщото събрание на ООН, Макрон официално призна палестинската държава, следвайки примера на Канада, Португалия и Обединеното кралство.

На срещата в Париж участваха външните министри на Египет, Йордания, Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ, както и техните колеги от Франция, Италия, Германия, Испания и Великобритания.

В дискусиите се включиха и представители на Турция и Европейския съюз.

Редактор: Румен Лозанов