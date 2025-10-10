Продажбата на активи на „Лукойл” – само след одобрение на Държавната агенция „Национална сигурност” и Министерския съвет. Това приеха депутатите на първо четене. Промените срещнаха сериозна критика от страна на опозицията. Някои заподозряха, че тези реформи се правят, за да бъдат обслужвани лични интереси, но вносителите контрираха, че контролът на ДАНС е застраховка при подобни сделки. Темата в „Твоят ден” по NOVA NEWS коментираха главният експерт в програма „Сигурност” към Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов и Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

„В началото на 2023 г. законът за чуждестранните инвестиции беше променен, като беше въведена възможност за държавен контрол при продажба на стратегически активи. Тогава се заговори за интерес от страна на държавната азербайджанска петролна компания, съвместно с турска строителна фирма“, припомни Безлов. По думите му, макар кандидатите да са реални, „отношенията между азербайджанския президент и Кремъл се влошиха“ и това, по негово мнение, е извадило азербайджанската страна от картината.

„Руският интерес е очевиден – да не се продава на Азербайджан. Това е политически фактор, който не можем да игнорираме“, казва главният експерт в програма „Сигурност” към Центъра за изследване на демокрацията.

Макар българската държава да притежава т.нар. „златна акция“ в „Лукойл Нефтохим“, правомощията ѝ са символични. „Златната акция дава право на присъствие на заседания, но не и на реално влияние върху решенията на компанията“, уточнява Димитър Хаджидимитров. И двамата събеседници са съгласни, че крайната дума има единствено собственикът – в случая руската страна.

„Аз съм скептичен относно реалния капацитет на ДАНС да извърши пълноценна проверка на стратегически инвеститор от чужбина“, посочи Безлов. Според него България разчита основно на открити източници и чуждестранни партньорски служби, но това невинаги е достатъчно при сложни корпоративни структури. „Ако кандидатът е консорциум с няколко участници, някой от тях може да бъде проблемен. Това е трудно да се провери без достъп до класифицирана информация“, допълни експертът.

Според Хаджидимитров бизнесът в момента работи спокойно, а евентуална продажба на „Лукойл” не поражда пряка тревога. „Компанията си върши работата. Ако дойде нов собственик, трябва време за адаптация. Едно познато зло е по-добро от ново зло, с което тепърва трябва да се свиква“, смята той. Според него макар продажбата да е право на собственика, държавата има задължение да знае кой влиза на стратегическия пазар – не само в сектора на горивата, но и в други важни инфраструктурни области.

Прогнозите на двамата експерти за бъдещето на петролната компания се разминават. Мнението на Хаджидимитров е, че продажба няма да има поне още пет години, докато Безлов смята, че натискът от западни партньори за ограничаване на руски икономически интереси в Европа ще доведе до сделка в обозримо бъдеще.

