Арктически тюлени и десетки видове птици по света са изправени пред нарастваща заплаха от изчезване. Това показва най-новото издание на „Червения списък на застрашените видове“, публикувано от Международния съюз за опазване на природата (IUCN). Основните причини са глобалното затопляне, унищожаването на естествените местообитания и интензивната човешка дейност, които застрашават баланса на екосистемите и оцеляването на ключови видове.

Според доклада климатичните промени и морският трафик оказват сериозно въздействие върху популациите на арктическите тюлени. Качулатият тюлен вече е класифициран като „застрашен“, а брадатият и гренландският тюлен – като „близо до заплаха“.

„Човешката дейност оказва все по-дълбоко влияние върху природата и климата, а последствията са опустошителни,“ заяви генералният директор на IUCN Грете Агилар по време на Световния конгрес за опазване на природата в Абу Даби. Затоплянето на Арктика настъпва четири пъти по-бързо от средното за планетата, което драстично намалява морския лед – жизненоважно местообитание за ледозависимите видове.

Изчезването му нарушава екологичния баланс, като тюлените, които са ключов елемент в хранителната верига, осигуряват храна за множество хищници и поддържат устойчивостта на екосистемата. Учени алармират, че промените са изключително бързи – само за две десетилетия в архипелага Свалбард морският лед е намалял драстично и днес някои зони остават без лед дори през зимата.

Ситуацията при птиците също е тревожна. Според новите данни 61% от видовете в света са с намаляващи популации – значителен ръст спрямо 44% през 2016 г. От 11 185 изследвани вида, 1 256 (11,5%) вече са застрашени от изчезване. Унищожаването на тропическите гори е сред основните причини за спада и застрашава все повече видове, включително в Мадагаскар и Западна Африка, където броят на птиците в рискови категории продължава да се увеличава.

Сред тревожните констатации има и една положителна новина – зелената морска костенурка вече не е застрашен вид. Благодарение на десетилетия целенасочени усилия за опазване, популацията ѝ се е увеличила с 28% от 70-те години насам. „Този успех не бива да води до самодоволство. Той трябва да ни вдъхнови за още по-решителни действия,“ подчерта Николас Пилчър, директор на Фондацията за морски изследвания.

Обновеният „червен списък“ включва общо 172 620 вида, от които 48 646 са застрашени от изчезване – данни, които ясно показват колко сериозно и бързо човечеството променя природните екосистеми на планетата и колко спешни са мерките за тяхното опазване.

