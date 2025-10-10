Хората, които публикуват в социалните медии през нощта, са по-склонни да имат проблеми с психичното здраве, включително симптоми на депресия и тревожност. Това показва ново проучване, цитирано от агенция ДПА, което за първи път се фокусира не върху честотата на използване на социалните медии, а върху конкретния период от денонощието.

За целите на изследването екип от Университета в Бристол е използвал платформата "Екс" (преди "Туитър"). Учените са анализирали над 18 000 туита, публикувани между януари 2008 г. и февруари 2023 г. Резултатите са категорични: хората, които са най-активни в часовете между 23:00 и 05:00 ч., имат "значително по-лошо психическо състояние от тези, които са туитвали през деня". Според авторите, публикуването на постове през нощта обяснява почти 2% от вариациите в психичното благосъстояние.

Учените обясняват, че изпращането на съобщения и публикуването на съдържание през нощта може да доведе до "когнитивно възбуждане". В комбинация със синята светлина от екраните на смартфоните, която забавя производството на хормона на съня мелатонин, тези фактори водят до по-трудно заспиване, по-лошо качество и по-малко количество сън.

"Нашата статия подчертава потенциалната вреда от едно много специфично поведение: публикуването на съдържание през нощта", пояснява Даниел Джойнсън, водещ автор на статията, публикувана в списанието Scientific Reports.

"Въпреки че социалните медии често се третират като монолит, тяхното въздействие върху психичното здраве зависи от точното действие, което потребителят извършва. Изследвания като нашите биха могли да помогнат за информиране, превенция и формиране на законодателни инициативи, целящи да възпрат вредното използване на социалните медии", допълва той.

