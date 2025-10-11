Днес ще бъде направен повторен оглед на свлачището на пътя Русе-Бяла. Инцидентът стана петък вечерта. Свлачището е сериозно. Едното платно в посока Русе е напълно затворено.

Свлачище затвори пътя Русе - Бяла в посока Русе

Областният управител е посетил мястото още снощи, но тъй като е било късно, огледът е бил непълен. Днес се очаква повторен оглед, след който ще се прецени какви мерки да бъдат предприети за обезопасяване и възстановяване на движението.

Движението:

• Посока Бяла е пропускано нормално.

• За посока Русе е въведен обходен маршрут през Борово – Две могили.

• Участъкът с нарушено платно е около 1 км. От полицията предупреждават шофьорите да спазват поставените ограничения, тъй като някои водачи вече са преминавали между реперите, поставени за безопасност.

Обилните дъждове, изсипали се в Русе през последните дни, са довели до свличането на земната маса.