Обилните дъждове, изсипали се през последните дни, са довели до свличането на земната маса
Днес ще бъде направен повторен оглед на свлачището на пътя Русе-Бяла. Инцидентът стана петък вечерта. Свлачището е сериозно. Едното платно в посока Русе е напълно затворено.
Свлачище затвори пътя Русе - Бяла в посока Русе
Областният управител е посетил мястото още снощи, но тъй като е било късно, огледът е бил непълен. Днес се очаква повторен оглед, след който ще се прецени какви мерки да бъдат предприети за обезопасяване и възстановяване на движението.
Движението:
• Посока Бяла е пропускано нормално.
• За посока Русе е въведен обходен маршрут през Борово – Две могили.
• Участъкът с нарушено платно е около 1 км. От полицията предупреждават шофьорите да спазват поставените ограничения, тъй като някои водачи вече са преминавали между реперите, поставени за безопасност.
Обилните дъждове, изсипали се в Русе през последните дни, са довели до свличането на земната маса.
