Израел нанесе интензивни въздушни удари в Южен Ливан рано тази сутрин, взимайки най-малко една жертва, ранявайки седем души и блокирайки път от столицата Бейрут към южната част на съседната страна, предаде "Асошиейтед прес", позовавайки се на ливанското здравно министерство.

Ударите са били нанесени преди зазоряване в село Мсайлех. Ударен е склад за продажба на тежки машини, като са унищожени редица превозни средства.

Поразен е камион със зеленчуци, който се е движил на мястото на удар. Убит е един от хората в камиона, а друг е ранен, информира телевизията на ливанското шиитско движение "Хизбула" - "Ал Манар", цитирана от АП.

Здравното министерство обяви, че загиналият е сирийски гражданин, а ранени са 6 ливанци и един сириец.

Израелската армия обяви, че е поразила целта, защото машините са използвани за ремонт на инфраструктура на въоръжената групировка "Хизбула".

След края на 14-месечния конфликт между Израел и "Хизбула", договорен с посредничеството на САЩ, Израел нанася почти всекидневно удари в Ливан, обвинявайки шиитското движение, че се опитва да възстанови мрежата си след понесените значителни загуби, посочва АП.

Ливанският президент осъди израелските удари

По-късно ливанският президент Жозеф Аун осъди днес среднощни израелски удари срещу "граждански обекти", в Южен Ливан, които според здравното министерство на страната са взели една жертва и при които бяха ранени седем души, предаде "Франс прес".

Президентът на Ливан Жозеф Аун, Снимка: БТА

"За пореден път Южен Ливан става мишена на ужасяващата израелска агресия срещу граждански обекти. Без оправдание или претекст. Но сериозността на тази най-прясна проява на агресия се крие във факта, че тя идва след споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа“, каза той.

Ливански медии съобщиха, че израелски военни самолети са извършили 10 нападения, насочени към паркове с булдозери и багери.

Израелската армия потвърди атаките, заявявайки, че е "поразила терористичната инфраструктура" на ливанското шиитско движение "Хизбула" в Южен Ливан.

"Наличието на тази техника и дейностите на "Хизбула" в този район представляват нарушение на споразуменията, постигнати между Израел и Ливан“, отбелязаха Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

Редактор: Румен Лозанов