Преди да направи обръщение пред израелския парламент утре сутринта, президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с роднините на заложниците, държани от палестинската ислямистка групировка "Хамас", съобщи Белият дом, цитиран от ДПА.

Белият дом уточни, че Тръмп ще пътува след това до египетския курортен град Шарм ел Шейх за "церемония за мир в Близкия изток" по случай споразумението, за което той посредничи между Израел и "Хамас". Според програмата на Белия дом президентският самолет ще излети от Вашингтон днес следобед и ще кацне в израелския крайбрежен град Тел Авив утре сутринта.

Зеленски проведе телефонен разговор с Тръмп

След това се очаква Тръмп да произнесе слово в израелския Кнесет в 11:00 ч. местно време (и българско) след срещата със семействата на заложниците. Следобед президентът на САЩ ще отпътува за Египет. Церемонията за мир е насрочена да започне утре в 14:30 ч. според програмата.

Очаква се Тръмп да отпътува по-късно същия ден и да се върне във Вашингтон.

Редактор: Румен Лозанов