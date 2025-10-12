Снимка: iStock
Хиляди посетители се насладиха на сладкото изкушение, което беше изядено за минути
Севлиево отново се превърна в столицата на тиквата! Градът отбелязва своя традиционен Празник на тиквата, който тази година донесе и нов рекорд – приготвен бе тиквеник с внушителна дължина от 360 метра, напълно изяден от посетителите само за няколко часа.
Сред ароматите на печена тиква, тиквени сладки и тиквени кремове, празникът привлече хиляди гости от цялата страна. На централния площад кипеше веселие, а местните производители предлагаха десетки кулинарни изкушения, сред които и традиционният рачел – сладко от тиква, приготвено по стара рецепта.
Един от най-известните земеделски производители в региона – Васил Спасов, разказа, че тиквата е не само вкусна, но и изключително полезна.
Бутиковите тикви – новият хит в българското земеделие
„Тиквата е един от най-полезните плодове – богатaна витамини, чудесен диуретик. И, разбира се, българските сортове са най-вкусни“, споделя Спасов с усмивка.
По думите му тази година сушата е повлияла на реколтата, като част от цветовете са изгорели и плододаването е било по-слабо. Цената на тиквата на едро в момента варира между 70 стотинки и 1 лев за килограм.
Производителят представи и местни сортове – кръстоска между бяла пловдивска тиква и стария сорт „Кестен“, запазен още от 60-те години.
Американски фермер отглежда тикви гиганти
„Обичам си работата и се радвам, когато видя усмивките на хората тук в Севлиево. Това ми носи най-голямо удовлетворение“, казва още Спасов.
Третият ден от празника продължава с концерти, базари и дегустации на десетки продукти от тиква – от сладка и печива до креативни кулинарни комбинации.
Веселието, ароматите и доброто настроение обещават още един вкусен и усмихнат празник в сърцето на България.
