Фермер от щата Мейн отглежда истински тикви гиганти, тежащи над 770 килограма. С години търпение и упорит труд всяка нова реколта надминава предишната. Неговата голяма мечта е да отглежда тиква, която да достигне рекордните 900 килограма.

Трудно ли е да се отглежда гигантски зеленчук? За Елрой Морган това не е нещо ново - той отглежда едни от най-големите тикви в щата Мейн. „Наистина е забавно. Хората много се радват”, казва Елрой.



Да отглеждаш тиква с такъв размер обаче не е лесно – изискват се много ресурси и време. „Важно е да имате оранжерия, където почвата да се държи топла. Необходими са много вода и слънце, както и малко късмет”, заяви Елрой.



Не само студът е проблем - сушата през лятото също е предизвикателство. „Няколко пъти нивото на водата в кладенеца падаше рязко. Трябваше да чакам да се напълни и едва тогава да продължа с напояването”, казва Елрой.



Една от тиквите ще бъде изложена на публично място, където хората ще могат да познават теглото ѝ. „Тя тежи над 770 килограма, може би вече над 800. Има още една седмица да расте, затова продължавам да я поливам”, казва фермерът.

А голямата му мечта е да отгледа тиква, която да стигне рекордните 900 килограма, а защо не и повече. „Всяка година тиквите стават все по-големи. Още не съм достигнал тон, но един ден ще го направя”, казва Елрой.

Докато продължава да гони мечтата си за тиква, тежаща тон, Елрой Морган вече печели усмивките и възхищението на всички, които виждат гигантските му реколти.

Редактор: Ина Григорова