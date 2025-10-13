Войната в ивицата Газа приключи, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, преди да замине на посещението си в Израел и Египет, където го очакват днес за срещата на върха, целяща да постигне мир в палестинския анклав, предадоха "Франс прес" и "Ройтерс".

"Войната е приключена, разбирате ли това?", заяви Тръмп пред медиите, в отговор на въпрос за конфликта между Израел и "Хамас".

Той обеща също, че посещението му "ще бъде много специален момент". "Всички очакват с нетърпение да го изживеят", увери президентът на САЩ.

Тръмп смята, че има възможност за промяна на целия Близък изток и подновяване на отдавна затруднените отношения между Израел и арабските му съседи, отбелязва Асошиейтед прес.

Това е момент, според републиканския президент, за който е помогнала подкрепата на неговата администрация за действията на Израел, разбил иранските съюзници, включително "Хамас" в Газа и "Хизбула" в Ливан.

"Много съм развълнуван за този момент", подчерта Тръмп преди излитането на президентския самолет "Еър форс уан". Според него много хора както в Израел, така и в арабските страни "аплодират" споразумението, постигнато с подкрепата на неговата администрация.

"Всички са изумени и развълнувани и ще прекараме невероятно", добави американският президент.

Редактор: Иван Петров