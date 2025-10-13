Полицията в Лондон разби най-голямата международна мрежа за износ на крадени мобилни телефони към Китай, при което са задържани 46 души, включително една българска гражданка. Групата е изнесла около 40 хиляди устройства.

До разкритията се стигнало след като жена, чийто телефон също бил откраднат, успяла да го проследи чрез функцията за локация до летище „Хийтроу“. Там властите открили още 895 други устройства, подготвени за износ към Хонконг.

Случаят бе коментиран в ефира на „Твоят ден“ от Кирил Григоров, експерт по киберсигурност, който подчерта значението на технологиите за проследяване и разкри интересни подробности за практиките на подобни престъпни мрежи.

Полицията в Лондон разби международна мрежа за кражби на телефони с българско участие

„Функцията за проследяване е жизненоважна – не я изключвайте!“

Григоров обясни, че функцията за проследяване на устройствата е ключова в случаи на кражба, но много потребители я изключват, за да пестят батерия.

„Това е изключително важна функция точно за такива случаи. Тя ни помага тогава, когато загубим устройството или то бъде откраднато, да можем да го проследим, влизайки в интернет отвсякъде“, коментира експертът.

По думите му технологията вече е стандартна при повечето съвременни телефони и трябва винаги да бъде активна. „Буквално можем да влезем през браузъра на компютър или на друго устройство и да видим къде се намира нашият телефон“, обясни той.

„Телефоните били увити в алуминиево фолио, за да скрият сигнала“

При обиските в домовете на двамата лидери на групата – афганистанци на около 30 години – полицията е открила хиляди устройства и над 2 километра алуминиево фолио, с което телефоните са били увивани.

„Най-вероятно това е било с цел да блокират част от сигнала, за да бъдат по-трудно проследими.

Освен това така прикриват устройствата при преминаване през скенерите на летището, защото алуминиевото фолио отразява вълните и затруднява откриването“, обясни Григоров.

Двама българи - замесени в британската схема с кражби и продажби на десетки хиляди смартфони

„Телефоните се използват за ферми за ботове и пропаганда“

Според експерта откраднатите устройства рядко се продават като лични телефони, а по-често се използват за масови дигитални операции.

„Обикновено на изток – в Китай и съседните републики – се появяват така наречените ферми за ботове. Там се използват именно такива телефони, защото са трудно проследими“, поясни Григоров.

Тези „ферми“ се контролират чрез изкуствен интелект и могат да генерират милиони фалшиви коментари, харесвания и гледания в социалните мрежи.

„До преди няколко години това се правеше в прикрити кол центрове. Днес всичко е дигитално – стотици телефони в малко пространство, управлявани от AI, могат да манипулират общественото мнение за минути“, допълни експертът.

„Откраднатите устройства трудно могат да се отключат“

Григоров обясни, че повечето модерни телефони са заключени към личния профил на собственика, което прави използването им от крадците почти невъзможно.

„Отключването е изключително сложен процес, който изисква намесата на самия производител.

В повечето случаи тези телефони се разглобяват и продават за части“, уточни той.

Съветите на експерта: как да защитим устройствата си

Кирил Григоров даде няколко основни препоръки към потребителите:

🔹 „Първото и най-важно нещо - управлявайте профилите си правилно.“

🔹 „Сменяйте редовно паролите си и не използвайте една и съща за различни акаунти.“

🔹 „Поддържайте софтуера и операционната система актуални – именно там се съдържат обновленията за сигурност.“

Той допълни, че киберсигурността започва с дисциплина и информираност: „Колкото и да е напреднала технологията, най-слабото звено винаги остава човекът.“