Според полицията задържаните са млади хора, които се придвижват с електрически велосипеди
Българи са участвали в международна престъпна схема за кражба и контрабанда на мобилни телефони от Великобритания към Китай, съобщиха световните медии. Според данни на британската полиция групата е действала изключително мащабно, като само през последната година са били откраднати и изнесени около 40 000 устройства.
Полицията в Лондон разби международна мрежа за кражби на телефони с българско участие
