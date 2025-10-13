След като Израел и "Хамас" се споразумяха за мир и освобождаване на израелските заложници - колко дълго ще продължи спирането на огъня в Газа? Темата в "Здравей, България" коментира международният анализатор Мартин Табаков.

"Със сигурност, осъществяването на първата фаза от плана на американския президент е важна стъпка в правилната посока. Тя разрешава някои, макар и не всички, от проблемите. Това, което трябва да се случи, включително и днес, е освобождаването на част от заложниците и палестинските затворници. Израелските отбранителни сили вече са преустановили бойните действия срещу „Хамас“ в Ивицата Газа", заяви той.

По думите му освобождаването на първите заложници и навлизането на хуманитарна помощ в палестинския анклав на този етап "не звучи много обнадеждаващо". "Първата фаза сама по себе си не е гаранция за продължителен мир. Предстоят тежки преговори по ключови и много трудни въпроси. Два са основните проблеми. А именно, че Израел няма гаранция, че „Хамас“ ще се разоръжи. Освен това "Хамас“ няма гаранция, че израелските сили ще се изтеглят окончателно от анклава", обясни Табаков.

И подчерта, че без ясни ангажименти и от двете страни, процесът може да се забави или изцяло да спре.

Според него разоръжаването на палестинското ислямистко движение е изключително трудно. "Никой не вярва, че тези хора – терористи по същество, ще се пенсионират и ще заживеят спокойно. Все още са в Газа, особено военното крило на групировката. Политическото крило е базирано в Катар – основно в Доха", подчерта международният анализатор.

И допълни: "Част от преговорите сега са какво да се прави с тях. Израел предлага амнистия – евентуално, ако напуснат Газа. Но „Хамас“ заявяват, че биха предали оръжието си само при създаването на легитимна палестинска държава. Това е отлагане във времето, а не конкретен ангажимент".

Той подчерта, че Ивицата Газа е в пъти по-унищожена след тази двугодишна война, отколкото „Хамас“ като организация. "Става дума за над 50 милиона тона руини – не битови отпадъци, а буквално срутени сгради и инфраструктура. Това няма как да се разчисти за десетилетия напред".

Според него, ако се стигне до втора и трета фаза на плана на Тръмп, ще трябват огромни инвестиции – не само финансови, но и политически. Ще трябва и форма на управление – например палестински кабинет от технократи под международен контрол. Но по-големият проблем е - кой ще контролира оръжията? "Това изисква създаването на Международна сила за стабилност, както я наричат", обясни той.

Журналистът и арабист Нина Спасова и бившият командир от израелската армия Николай Гълъбов коментираха в ефира на "Твоят ден" историческия ден и крехкия шанс за ново начало в Близкия изток.

Около 8:30 сутринта в петък започна първият етап от размяната на заложници между Израел и военното крило на "Хамас". Конвоят на Червения кръст вече навлезе в Ивицата Газа, а първите освободени заложници бяха предадени на израелската армия. Очаква се до обяд да бъдат върнати общо 20 живи заложници и 28 тела на загинали, съобщиха източници на израелските власти.

„Това е един изключително вълнуващ ден. Аз съм в Израел и искам да ви кажа, че държавата буквално не работи. Всички площади са пълни, хората чакат новини. Семействата стоят с часове пред болниците и военните бази“, каза Николай Гълъбов, бивш взводен командир от израелската армия.

По думите му първите седем заложници вече са предадени на израелските сили и се намират в добро състояние. „Видимо сами се движат, без помощ. Очаква се към 10 часа да започне вторият етап на предаване“, допълни Гълъбов.

„Определено това е много важна стъпка, не само за Израел, но и за целия регион“, коментира в студиото журналистът и арабист Нина Спасова. „Това е най-лесната крачка – първият етап от процеса. Следват далеч по-сложни – освобождаване на палестински затворници и създаване на нов орган, който да управлява Газа“.

Спасова напомни, че "Хамас" вече е поставил конкретни условия, включително освобождаването на седем лидери от техните редици. „На първо място сред тях е Маруан Баргути – човек, смятан за възможен бъдещ палестински лидер. Не е ясно дали Израел ще спази този списък, което прави следващите стъпки още по-трудни“, подчерта тя.

Николай Гълъбов заяви, че за да бъде постигнат траен мир, "Хамас" трябва да се разоръжи и да предаде контрола върху територията.

„Второто условие за приключване на войната е именно това – разоръжаването на "Хамас" и излизането им от ръководството на Газа. Ако това стане, ще има мир. Но в миналото "Хамас" многократно не е спазвал договорките, така че съм предпазлив оптимист“, посочи той.

Нина Спасова допълни, че процесът по разоръжаване ще бъде изключително сложен. „Ако те се разоръжат, това означава край на ислямистката групировка, а те няма да го позволят. Израел пък е категоричен, че ще разруши подземните тунели, които се използват за оръжие и логистика. Тук идва трудният баланс между сигурност и политическа стабилност“, каза Спасова.

Ролята на Доналд Тръмп и международните посредници

И двамата гости подчертаха ролята на американския президент Доналд Тръмп, чийто план за мир стои в основата на днешната размяна.

„Безспорно Израел е благодарен на Доналд Тръмп. Подкрепата на Америка беше решаваща – и във военно отношение, и в дипломатическо“, заяви Николай Гълъбов.

Спасова също посочи, че без натиска и активността на Тръмп сделката трудно би се осъществила. „В Израел вече има предложения той да бъде номиниран за Нобелова награда за мир. Очевидно амбицията му да влезе в историята като миротворец е сериозна“, отбеляза тя.

Катар, Турция и новата карта на Близкия изток

Журналистът обърна внимание и на ролята на арабските държави в процеса. „Катар винаги е бил близък до "Хамас", но сега виждаме опит за промяна. Те посредничат, участват в споразумението, но арабското участие като цяло е ниско. Саудитска Арабия и Йордания отсъстват, което е изненадващо“, коментира Спасова.

Според Николай Гълъбов ключовият фактор остава Иран. „След като Израел неутрализира Ливан и Сирия, единствената реална заплаха остава Иран. Не бих изключил бъдещи сблъсъци между двете страни“, каза той.

Войната и хуманитарната криза

Темата за цивилните жертви и разрушенията в Газа предизвика сблъсък в мненията между двамата гости.

„Хуманитарната криза в Газа беше силно преувеличена от т.нар. ‘Палестински Холивуд’. Израел води подредена война, а проблемът е, че "Хамас" използва цивилните като жив щит“, заяви Гълъбов.

Нина Спасова обаче подчерта, че в такава ситуация истината трудно може да бъде видяна ясно. „И Израел, и "Хамас" контролират достъпа на журналисти. Медиите често се оказват в капан между пропаганда и реалност. А и самите ние като зрители понякога търсим по-драматичната картина“, каза тя.

В края на разговора вниманието беше насочено към политическите последици в Израел.

„Бенямин Нетаняху изпълни обещанието си да върне заложниците. Това ще му донесе сериозна подкрепа. Доказва, че е силен лидер и вероятно ще се представи добре на следващите избори“, каза Гълъбов.

„Нетаняху продължава да има бъдеще, защото се показа като лидер в криза“, съгласи се Нина Спасова.

