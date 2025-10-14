Златото отбеляза нов исторически рекорд, след като в началото на октомври прескочи психологическата граница от 4000 долара за унция, а за кратко достигна дори 4500 долара — най-високата цена в историята на благородния метал.

Тенденцията бе анализирана в ефира на „Твоят ден“ от Макс Баклаян, финансист и изпълнителен директор на компания за обменни и финансови услуги, който прогнозира, че възходът на златото ще продължи поне още десетилетие.

Цената на златото за първи път премина рекордните 4 000 долара

„Златото е пари, а валутите се обезценяват“

Баклаян посочи, че основната причина за скока в цената на златото е огромната задлъжнялост на правителствата и продължаващото обезценяване на фиатните валути.

„Цената на златото премина 4000 долара, дори за кратко удари 4500 — абсолютен рекорд.

Дългосрочно тенденцията е възходяща, защото златото е пари, а валутите, които държим в джоба си, губят стойност заради огромното задлъжняване на държавите“, коментира финансистът.

По думите му правителствата по света продължават да теглят нови дългове, за да обслужват старите си задължения — процес, който неизбежно води до инфлация и засилва интереса към инвестиционното злато.

„Дори Франция е изправена пред риск от фалит. Това кара инвеститорите и банките да търсят реален актив — и това е златото“, обясни Баклаян.

БНБ закупи злато във връзка с предстоящото въвеждане на еврото

„Централните банки купуват безпрецедентни количества злато“

Според Макс Баклаян централните банки са най-големият купувач на злато през последните години.

„От 2021 г. насам всички централни банки купуват по около 1000 тона инвестиционно злато годишно. Това се повтаря и през 2022, 2023, 2024 и сега — през 2025 г.“, подчерта той.

Причината е, че валутните резерви в долари и евро се обезценяват, което кара банките да прехвърлят средствата си към по-стабилен актив: „Миналата година златото изпревари еврото като втори най-голям резерв, а тази година вече изпревари и долара — превръщайки се в основния резервен актив на централните банки.“

„Покупките на БНБ не са свързани с еврото“

В предаването беше обсъдена и информацията, че Българската народна банка е изкупила рекордно количество злато преди влизането на страната в еврозоната. Баклаян уточни, че двете неща не са свързани пряко. „БНБ купи около 66 хиляди унции, но тези количества отиват към Европейската централна банка, не остават на нейния баланс. Това няма общо с приемането на еврото“, смята той.

„Интересът към инвестиционно злато е огромен — и в света, и у нас“

Финансистът посочи, че търсенето на инвестиционно злато е нараснало лавинообразно както в международен, така и в български мащаб: „От 2021 година насам цената му се е покачила над 100%. Само през последната година – с 50%, а през последния месец – с 15%“.

Баклаян допълни, че и масовият български потребител се ориентира все по-често към златото:

„Преди пет години един от тридесет наши клиенти купуваше инвестиционно злато,

днес това е всеки трети. Хората усещат инфлацията в джоба си и търсят защита на спестяванията си.“

Той отбеляза, че предстоящото присъединяване към еврозоната също засилва интереса на хората към благородния метал: „Мнозина предпочитат да не минават просто от лев в евро, а към нещо по-сигурно, чиято цена расте – като златото“.

„В следващите 5–10 години златото ще продължи да поскъпва“

Макс Баклаян е категоричен, че златото тепърва има потенциал за ръст. Според него историята показва, че времето, необходимо за преминаване на всяка следваща „психологическа бариера“, се съкращава драстично: „От 1000 до 2000 долара отне 30 години, от 2000 до 3000 – десет, от 3000 до 4000 – само осем месеца. Това показва ускоряване на възхода“.

„Смятам, че до края на следващата година ще видим цена от около 5000 долара за унция.

Повечето международни анализатори, с които работим, са на същото мнение“, заключи Баклаян.